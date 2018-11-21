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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
21.11.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

TEM’de ‘makas terörü’, feci şekilde can verdi!

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TEM’de ‘makas terörü’, feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile, “makas” atarak seyreden başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü Muhammet Tanju Geyik feci şekilde hayatını kaybetti. Otoyolda makas terörü ve kaza anı, kameralara yansıdı.

Kaza, 25 Ekim Perşembe günü saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Hamidiye mevkii Ankara istikameti Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykoz’da yaşadığı evine doğru 34 NN 1042 plakalı otomobiliyle yola çıkan Muhammet Tanju Geyik, otoyolunda bir süre gittikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine geçerek durdu. Bu sırada iş yerine geç kaldığı gerekçesiyle sür'atli bir şekilde makas atarak ilerleyen 34 BIT 497 plakalı otomobilin sürücüsü Mert A., önündeki kamyonu geçmek için emniyet şeridine girdi. Anide şerit değiştirince park halindeki aracı fark edemeyen Mert A., Muhammet Tanju Geyik'in kullandığı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde bulunduğu araç bariyerlere çarparak ters istikamete dönen Geyik ve Mert A. ağır yaralandı.

DEFALARCA MAKAS ATTI VE CAN ALDI

Sürücünün makas atarak ilerlemesi sonucu meydana gelen feci kaza kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Mert A.'nın idaresindeki otomobil otoyol üzerindeki onlarca aracın arasında defalarca makas atıyor. Önündeki kamyona son makasını atan sürücü, emniyet şeridinden sollama yapmak istiyor. Ancak şeritte duran diğer sürücünün aracına çarpıyor. Çarpışma sonucu bariyerlere çarpan araçlar ters istikamete dönüyor. Kazayı gören sürücüler emniyet şeridinde durarak yardımlarına koşuyor. Otoyoldaki araçlar ise yavaşlayarak ilerliyor. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartıyor. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücüler, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sedyeye konulan ağır yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada hemen ameliyata alınan Muhammet Tanju Geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Makas atarak kazaya sebep olan Mert A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden kırıkları olduğu ve hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildiği öğrenildi.

POLİS ÖLEN SÜRÜCÜYÜ KUSURLU, BİLİRKİŞİ İSE KUSURSUZ BULDU

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği görevlileri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Ekipler sürücü Mert A.'yı “Geçme kurallarına riayet etmemek” maddesini ihlalden, Muhammet Tanju Geyik’i ise “Trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak” maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu buldu. Dosyanın bu şekilde adliyeye intikal etmesinin ardından savcı, bilirkişi raporu istedi. Bunun üzerine kamera görüntülerini ve olay yerini kare kare inceleyen bilirkişi, 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mert Aluçlu’yu, “Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” ve “Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama” maddelerini ihlal ettiğinden 1. derece asli tam kusurlu buldu. Hayatını kaybeden Muhammet Tanju Geyik ise “reflektör veya buna benzer uyarıcı işaret koysaydı dahi meydana gelen kazadan kurtulamayacağı” ve kazanın oluşumuna etki etmediği dolayısıyla kusursuz bulundu.

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