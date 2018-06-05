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    TEM'de makas dehşeti! Savrulup ters yöne döndü

    İSTANBUL (İHA)
    05.06.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul TEM Otoyolunda süratli bir şekilde makas atan otomobil sürücüsü, seyir halindeki minibüsü sollayacağı esnada sıkışarak kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan minibüsün en sağ şeride savrularak ters istikamete döndüğü feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kaza, önceki gün saat 21.54 sıralarında TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda süratli bir şekilde giden otomobil sürücüsü makas atarak en sol şeritte seyreden minibüsü sollamak istedi. Ancak hamleyi yapan sürücü, otomobiliyle minibüsle bariyerler arasında sıkıştı. Kaza sonucu kontrolden çıkan minibüs en sağ şeride savrularak ters istikamete döndü. Feci kaza ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikteki araçlar seyrettiği esnada görüntüye giren otomobil, süratli bir şekilde makas atıyor. Sürücü makas attıktan sonra önünde seyreden minibüsü sollamaya çalışıyor. Ancak otomobil, bariyerle minibüs arasında sıkışıyor. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle en sağ şeride savruluyor. Kaza sonrası otomobildekiler araçtan inerek minibüsün yanına yürüyor. Diğer araçlar ise frenleyerek duruyor.

    Etiketler: istanbul
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