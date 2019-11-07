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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/DHA
07.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

TEM'de akılalmaz anlar! Araçlarını bırakıp böyle kaçtılar...

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İSTANBUL'da sokak aralarında dolaşarak park halindeki otomobiller içinde bırakılan bilgisayar, matkap, fotoğraf makinesi gibi eşyaları çaldıkları iddia edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin TEM Otoyolu'nda peşlerindeki polislerden kurtulmak için kullandıkları otomobili terk ederek kaçmaları Mobese kameralarına yansıdı.

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  • TEMde polisten kaçan hırsızlar kamerada
  • TEMde polisten kaçan hırsızlar kamerada
  • TEMde polisten kaçan hırsızlar kamerada
  • TEMde polisten kaçan hırsızlar kamerada
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olaylarının artması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin peşlerindeki polisi atlatmak için TEM Otoyolu üzerinde kullandıkları otomobili terk ederek hızla geçen araçların arasından karşıya geçerek kaçmaları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BASKIN YAPTI

Sultangazi bölgesinde oturdukları öğrenilen şüphelileri yakalamak için önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde yakalanan Yüksel E.(26), Hayati U.(22), Yağmur E.(21), Kerem B.(18) gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda polis kayıtları bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin Kartal, Üsküdar, Ümraniye ve Kağıthane'de 8 eylemde park halindeki otomobillerden yaklaşık 200 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ile TEM Otoyolu'nda otomobillerini durdurarak, peşlerindeki polisten yaya olarak kaçmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde otomobillerini emniyet şeridine park eden şüpheliler, bariyerlerden atlayarak, yolun karşısına geçiyor. Şüpheliler ağaçlık alanda koşarak, uzaklaşıyor.

 

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