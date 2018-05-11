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    TEM'de korkunç kaza... Yol kenarında lastik değiştiren cipe TIR çarptı, bir kişi öldü

    İHA
    11.05.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    Sakarya TEM Otoyolu Sapanca gişeler mevkiinde patlayan lastiklerini değiştirmeye çalışan 4 kişilik ailenin olduğu lüks cipe TIR'ın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 

    Kaza 00.30 sıralarında Tem Otoyolu Sakarya kesimi, Ankara istikameti Sapanca gişelerine 4 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selçuk Demir idaresindeki 34 KB 5733 plakalı lüks cipin lastiği seyir halindeyken patladı. Bunun üzerine aracı emniyet şeridine çeken sürücü Selçuk Demir, yedek lastiği takmak için aracından indi.

    TEMde korkunç kaza... Yol kenarında lastik değiştiren cipe TIR çarptı, bir kişi öldüYedek lastiği aracından indiren Demir, patlayan lastiği sökmek istediği esnada arkadan hızla gelen Murat Y. idaresindeki 34 JG 7646 plakalı TIR da karanlıkta görmediği cipe arkadan çarparak 30 metre sürükledi.

    TEMde korkunç kaza... Yol kenarında lastik değiştiren cipe TIR çarptı, bir kişi öldü
    Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan sürücünün annesi Kayahanım Demir (61), camdan dışarı fırlayarak hayatını kaybetti. Eşi Bedrettin Demir’in de yaralandığı kazada ise sürücü Selçuk Demir ve eşi yara almadan kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

    TEMde korkunç kaza... Yol kenarında lastik değiştiren cipe TIR çarptı, bir kişi öldü
    Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralı Bedrettin Demir’i araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    TEMde korkunç kaza... Yol kenarında lastik değiştiren cipe TIR çarptı, bir kişi öldüKazada olay yerinde yaşamını yitiren Kayahanım Demir’in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
    TEMde korkunç kaza... Yol kenarında lastik değiştiren cipe TIR çarptı, bir kişi öldü

    Etiketler: cip , gündem
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