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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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KOCAELİ (İHA)
02.08.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

TEM'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

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TEM'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli TEM otoyolu Kartepe kesiminde tıra arkadan çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza gece 02.30 sıralarında Tem Otoyolu Kartepe Sarımeşe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Koç idaresindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan 41 NU 566 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun solundaki bariyerlere çarparak yolun sağından şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan 2 si çocuk 5 kişi sıkıştıkları yerde yaralandı.

TEM'de tıra çarpan otomobil şarampole devrildi
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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2’si çocuk 5 kişi yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonrası kalbi duran Zehra Akdemir'e (61) uzun süre kalp masajı yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Sapanca Devlet Hastanesine sevk edilen Zehra Akdemir(61) ve Ayşe Koç(42), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Erdal Koç, Safiye Koç ve Kudret Ekin Koç ise Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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