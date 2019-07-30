TEM'de kaza! Yola damacanalar döküldü
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde su dolu TIR'dan düşen damacanalar nedeniyle kaza yaşandı. Otoyolda yoğun trafik nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.
TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir TIR'dan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü. Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.
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