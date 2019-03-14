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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
14.03.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

TEM'de heyecanlı dakikalar... Lüks aracın bagajından çıktı, ne olduğu araştırılıyor

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İstanbul Beylikdüzü'nden çalınan lüks bir otomobilin peşine düşen polis ikisi cezaevi firarisi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM otoyolunda filmleri aratmayan bir takibin ardından otomobille kaza yaparak arazide koşarak kaçmaya çalışan 3 kişinin polis tarafından kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin aracının bagajından çıkan elektronik bir cihazın ise ne işe yaradığı araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü'nde 10 Mart 2019'da bir eve giren hırsızlar, kontak anahtarını aldıkları lüks otomobili çalarak kaçtı. Olayın polise bildirilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilin izini TEM otoyolunda buldu. Üzerine sahte bir plaka takıldığı öğrenilen otomobil, TEM otoyolunda Edirne istikametine giderken takibe alındı.

Peşlerindeki polisi fark eden şüpheliler hızla kaçmaya başladı. Peşlerindeki 3 ekip aracı şüphelilerin aracına arkadan çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler bu kez araçtan inerek yaya olarak araziye girerek kaçmaya başladı. Kısa bir takibin ardından şüpheliler gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Gayrettepe'de bulunan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler Ferhat K.(33), İbrahim D.(23) ve Affan Emre E.'nin (48) bir çok suçtan dosyası olduğu belirlendi.

Lakabı "Pire ferhat" olduğu öğrenilen Ferhat K.'nin daha önceden 32 kez polis tarafından yakalandığı, ayrıca 22 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin yarı açık cezaevinden firar ettiği belirlenirken, firarda olduğu dönemde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı öğrenildi.

Diğer şüpheli İbrahim D.'nin ise 50 kez polis tarafından yakalandığı, hakkında 7 ayrı yakalama kararı bulunduğu ve bir süre önce açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi. İbrahim D. hakkında da 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Şüpheliler arasında bulunan Affan Emre E.'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

TEMde heyecanlı dakikalar... Lüks aracın bagajından çıktı, ne olduğu araştırılıyor

BAGAJDAN ÇIKAN ESRARENGİZ ELEKTRONİK CİHAZ

Öte yandan şüphelilerin kullandığı otomobilin bagajında bulunan bir elektronik alet ise polisi bile şaşırttı. 12 voltluk bir aküye bağlı devrelerden oluşan cihazın ucunda, demirler bulunan bir aparatı olduğu görüldü. Polis tarafından elektronik kasaların şifrelerini çözmek için şüpheliler tarafından yapıldığı değerlendiren elektronik cihazın incelemeye gönderildiği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi.

TEMde heyecanlı dakikalar... Lüks aracın bagajından çıktı, ne olduğu araştırılıyor

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