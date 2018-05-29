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    TEM’de hafriyat kamyonu devrildi

    İHA
    29.05.2018 - 06:53 | Son Güncelleme:

    İstanbul Pendik’te bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

    Kaza saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kurtköy-Şile yolu sapağında meydana geldi. Ömer Erzi yönetimindeki 41 YE 591 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

    SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kamyonun içindeki sürücüyü çıkartıp sedyeye koydu. Yaralı sürücü daha sonra kamyonun üzerinden yine vatandaşların yardımıyla indirilip ambulansa götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Yola saçılan hafriyat ve devrilen kamyon yolu trafiğe kapattı. Öte yandan kaza yapan kamyon sürücüsünün bir yakını, hlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırdı. Saldırgan şahsı polis ekipleri güçlükle durdurabildi.

    Kaza ile ilgili soruştura başlatıldı.

    TEM’de hafriyat kamyonu devrildi

     

    Etiketler: gündem
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