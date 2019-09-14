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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KOCAELİ (İHA)
14.09.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

TEM’de feci kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

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İZMİT’te, TEM yolundaki tünelde meydana gelen 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolun İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolu Korutepe tünelleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden firen yaptı. Arkasından gelen Mücahit Ö. idaresindeki 54 ABZ 034 plakalı otomobil, yavaşlayan otomobile çarpmamak için durdu. Bu sırada aynı istikamette gelen Mehmet Emin U. yönetimindeki 11 AE 632 plakalı otomobil, Nurettin T. kontrolündeki 11 DJ 974 plakalı otomobil ve Aytekin G. idaresindeki 11 AL 253 plakalı otomobil çarpıştı. 4 aracın karıştığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada yaralananın olmadığı tespit edildi.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTAKİ ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeni ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine intikale eden ekiplerce trafik, tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan TEM otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği TEM’deki araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. Çekiciler yardımı ile araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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