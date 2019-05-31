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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.05.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

TEM'de feci kaza... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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TEM otoyolu Düzce kesiminde otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 

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  • TEM otoyolunda 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
  • TEM otoyolunda 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
  • TEM otoyolunda 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
  • TEM otoyolunda 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Düzce'nın Gümüşova ilçesinde TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Kurtan idaresindeki 06 EA 4483 plakalı tanker, İstanbul'dan Ermenistan'a giden Jemal Khalvashi idaresindeki XY 441 YX plakalı yolcu otobüsü ile Osman Yusuf Özfuruncu idaresindeki 17 ET 989 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada tankerin kupa kısmı geldiği yöne dönerken, otomobil ise bariyerlere sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Üç aracın karıştığı kazada tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ve otobüste yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan tanker sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, yabancı uyruklu 4 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Osman Yusuf Özfuruncu, “Tanker sürücüsü sağa doğru gelmeye başladı. Otobüs kaçarken beni araya sıkıştırdı” dedi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle yol trafiğe açılırken, trafik uzun süre sürdü. 

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