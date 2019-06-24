TEM'de feci kaza... Ä°stanbul - Ankara yönü kapandÄ±
TEM otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasÄ±nda TIR, kamyonet ve hafif ticari aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ± meydana geldi. Kaza nedeniyle Ä°stanbul-Ankara yÃ¶nÃ¼ ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.
Kazada araÃ§larÄ±n yanmasÄ± Ã¼zerine olay yerine itfaiye, karayollarÄ±, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.Â BÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan ekipler, otoyolu Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ ulaÅŸÄ±ma kapattÄ±.
Kazada yaralanan 6 kiÅŸi, ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri tarafÄ±ndan yanan araÃ§larÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan yolun Ankara yÃ¶nÃ¼ ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.
Ekipler, Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼nÃ¼n de trafiÄŸe aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.ÂKaza nedeniyle Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼nde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu.
Bu arada otoyolun Ä°stanbul istikametinde araÃ§lar, YeniÃ§aÄŸ GiÅŸelerinden D100 kara yoluna yÃ¶nlendiriliyor.
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