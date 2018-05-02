Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TEM’de feci kaza! Balıklar yola saçıldı…

    TEM’de feci kaza! Balıklar yola saçıldı…

    KOCAELİ(İHA)
    02.05.2018 - 09:16 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolunda yolcu otobüsünün çarptığı balık yüklü kamyon şarampole uçtu. Kamyonun kasasındaki alabalıklar yola saçıldı. Şarampole devrilen kamyondaki yaralılar vatandaşlarında yardımıyla kurtarıldı.

    Kocaeli TEM Otoyolu İzmit istikametinde yolcu otobüsünün arkadan çarptığı canlı balık yüklü kamyonun şarampole uçması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kazada şarampole uçan kamyonda yüklü olan binlerce alabalık yola devrilerek telef oldu.

    Kaza İzmit Tem Otoyolu İstanbul istikameti Yeşilova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep’ten aldığı yolcularla İstanbul istikametine gitmekte olan Şıh Müslim idaresindeki 27 LM 829 plakalı yolcu otobüs, İzmit Yeşilova mevkiinde ilerlediği esnada önünde seyretmekte olan İdris Çelik idaresindeki34 JC 0463 plakalı alabalık yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri aşarak 25 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada otobüs muavini ve kamyonda bulunan 2 kişi araç içeresinde sıkışarak yaralandı.

    VATANDAŞLAR VE İTFAİYE EKİPLERİ YARALILAR İÇİN EL BİRLİĞİ YAPTI

    Çarpmanın şiddetiyle uyanan otobüsteki yolcular yola inerken kazayı 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüste ve şarampole devrilen kamyon içerisindeki yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sedyeye alındı. Kazada yaralı otobüs muavini Mustafa Çamçelik hemen ambulansa alınırken, şarampole devrilen kamyonda yaralanan sürücüsü İdris Gümüş ve arkadaşı Yüksel Akça’yı kamyonun uçtuğu şarampolden çıkarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri uzun süre mücadele etti. Sedyeye alınarak ipe bağlanan yaralılar, otobüsten inen yolcuların da yardımıyla şarampolden yola çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kaza esnasında otobüs içerisinde bulunan ve şoka giren bazı yolcular ise ayakta tedavi edildi. Kaza yapan otobüs çekici ile yoldan kaldırılırken yolcular ise başka bir otobüse alınarak İstanbul’a götürüldü. Kaza nedeniyle Tem otoyolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

    TEM’de feci kaza Balıklar yola saçıldı…

    Etiketler: balık yüklü kamyon , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri