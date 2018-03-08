TEM'de feci kaza... Anne ile oğlu hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Oğuz Dülgeroğlu'nun (34) kullandığı 54 E 2379 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleyen Kenan A. idaresindeki 68 BB 388 plakalı TIR'ın sol tarafına çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre ileride aynı şeritte bekleyen Hüseyin E. yönetimindeki 06 BHM 24 plakalı TIR'a arkasından çarptı ve bu aracın dorsesinin altında sıkışıp kaldı.

Kazada, otomobil sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ve annesi Nursel Dülgeroğlu (72) araçta sıkıştı. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan anne ile oğulun öldüğünü belirledi.

Cesetler otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.