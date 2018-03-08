Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TEM'de feci kaza... Anne ile oğlu hayatını kaybetti

    TEM'de feci kaza... Anne ile oğlu hayatını kaybetti

    AA - İHA
    08.03.2018 - 06:43 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otomobilin TIR'a çarparak dorsenin altında sıkışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Erenler ilçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Oğuz Dülgeroğlu'nun (34) kullandığı 54 E 2379 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleyen Kenan A. idaresindeki 68 BB 388 plakalı TIR'ın sol tarafına çarptı.

    Daha sonra savrulan otomobil, yaklaşık 10 metre ileride aynı şeritte bekleyen Hüseyin E. yönetimindeki 06 BHM 24 plakalı TIR'a arkasından çarptı ve bu aracın dorsesinin altında sıkışıp kaldı.

    Kazada, otomobil sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ve annesi Nursel Dülgeroğlu (72) araçta sıkıştı. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan anne ile oğulun öldüğünü belirledi.

    Cesetler otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.

    TEMde feci kaza... Anne ile oğlu hayatını kaybetti

    TEMde feci kaza... Anne ile oğlu hayatını kaybetti

    Etiketler: Oğuz Dülgeroğlu , TEM , Sakarya , kaza , Nursel Dülgeroğlu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri