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    TEM’de feci kaza: Bariyerlerin arasına fırladı

    DHA
    05.07.2018 - 23:23 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta bariyerlerin arasına fırlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kaza nedeniyle FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Etiketler: TEM , Ispartakule , son dakika , haberler
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