TEM’de feci kaza: Bariyerlerin arasına fırladı

TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta bariyerlerin arasına fırlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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