TEM'de dehşet saçtılar... Kâbusun bedeli sadece 235 TL!

İstanbul TEM otoyolu Hasdal kavşağında, 21 Nisan 2018 gecesi 3 araç birbiri ile yarışmaya başladı. Araçların arasından geçerek tehlikeli araç kullanan sürücülerden birisi, iki aracın arasından geçmeye çalışırken, önce Bekir N.’nin aracına çarptı, yolda zikzaklar çizmeye başlayan araca seyir halindeki başka bir araç daha gelip çarptı. Bir anda savaş alanına dönen yolda 4 araçta maddi hasar meydana geldi.





Kazaya neden olan sürücüler olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili yarışçıların çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Sivil Trafik ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Hasan K. ve Ahmet K.’yi Sarıyer’de evlerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin ehliyetlerine el konulurken, 235’er TL para cezası kesildi. Şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Güzeltepe Polis Merkezi'ne gönderildi.