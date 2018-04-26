Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TEM'de dehşet saçtılar... Kâbusun bedeli sadece 235 TL!

    TEM'de dehşet saçtılar... Kâbusun bedeli sadece 235 TL!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    26.04.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    TEM otoyolu Hasdal kavşağında yarış yaparak 4 aracın kaza yapmasına neden olan Hasan K. ve Ahmet K, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince gözaltına alındı. Hasan K. ve Ahmet K’ye trafiği tehlikeye atmak suçundan 235’er TL para cezası kesildi. Ehliyetlerine el konulan iki şüpheli adli işlem yapılmak üzere polis merkezine gönderildi.

    İstanbul TEM otoyolu Hasdal kavşağında, 21 Nisan 2018 gecesi 3 araç birbiri ile yarışmaya başladı. TEMde dehşet saçtılar... Kâbusun bedeli sadece 235 TL Araçların arasından geçerek tehlikeli araç kullanan sürücülerden birisi, iki aracın arasından geçmeye çalışırken, önce Bekir N.’nin aracına çarptı, yolda zikzaklar çizmeye başlayan araca seyir halindeki başka bir araç daha gelip çarptı. Bir anda savaş alanına dönen yolda 4 araçta maddi hasar meydana geldi.



    Kazaya neden olan sürücüler olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili yarışçıların çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Sivil Trafik ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Hasan K. ve Ahmet K.’yi Sarıyer’de evlerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin ehliyetlerine el konulurken, 235’er TL para cezası kesildi. Şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Güzeltepe Polis Merkezi'ne gönderildi.

    TEMde dehşet saçtılar... Kâbusun bedeli sadece 235 TL

    Etiketler: KAZA , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri