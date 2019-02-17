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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DHA
17.02.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

TEM'de can pazarı: Yaralılar var...

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TEM'de can pazarı: Yaralılar var...

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolunda Karayolları, itfaiye ve ambulansların geçişi için konulan boşluktan otomobiliyle karşı yöne geçmeye çalışan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

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  • TEMde dönüş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı
  • TEMde dönüş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı
  • TEMde dönüş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı
  • TEMde dönüş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu: 7 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali İhsan Yetim yönetimindeki 48 KG 484 plakalı otomobil, TEM yolunda Karayolları, itfaiye ve ambulansların rahat dönüş yapması için kullanılan boşluktan ters yöne girmek istedi. Bu sırada Ankara yönüne giden Ahmet Yılmaz yönetimindeki 34 BP 4748 plakalı minibüs, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de yine Ankara yönüne giden Muhammet Cankor yönetimindeki 06 AEY 567 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ali İhsan Yetim, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralanan Ali İhsan Yetim, Cihan Göksu, Özgenur Yılmaz, Melek Yılmaz, Duygu Yetim, Ufuk Yetim ve Okan Göksu, ambulanslarla Düzce ve Hendek'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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