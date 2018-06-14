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    TEM'de bayram yoğunluğu

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    14.06.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu kesiminde, Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

    TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde, Ankara yönünde yoğunluk gözlendi. İstanbul yönündeki araç azlığı dikkat çekti. Yoğunluğa rağmen ulaşımda aksama yaşanmazken, yolculuktan yorulanlar dinlenme tesislerine akın etti. Bazı vatandaşlar da yol kenarındaki çimlere uzanarak dinlendi.

    Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

    Trafik ekipleri yollarda denetimlerini artırdı.

    TEMde bayram yoğunluğu

    Etiketler: bayram yoğunluğu , bayram trafiği , son dakika , haberler
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