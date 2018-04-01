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    TEM'de 8 polisin ölümden döndüğü kazada dikkat çeken detay

    DHA
    01.04.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve 8 polisin yaralandığı kaza MOBESE ve araç kamerası tarafından görüntülendi.

    Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Bağcılar TEM Otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yapmıştı. Kazada minibüste bulunan 8 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Kazada yaralanan meslektaşlarının ifadesini alan polis, hatalı şerit değiştiren bir otomobilin kazaya neden olduğu bilgisine ulaştı. MOBESE görüntülerini izleyen polis kazaya neden olduğu ifade edilen aracın plakasını belirledi. Sürücü Dursun İ., kısa sürede gözaltına alındı. Dursun İ'nin aracında araç içi kamerası olduğunu belirleyen ekipler görüntüleri incelemek üzere el koydu.

    Görüntülerde Dursun İ'nin hatalı şerit değiştirdiği belirlendi. Minibüsün çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek zigzaglar çizdiği ve en sonunda da devrildiği görülüyor. Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.Dursun İ. ise ilk ifadesinde kazayı görmediğini söylediği öğrenildi. Dursun İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

     

    Etiketler: NoMobil , gündem
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