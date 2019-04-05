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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.04.2019 - 01:01, Son Güncelleme:

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bir bölümü trafiğe kapatılan TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM otoyolu Bekirdere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar K. idaresindeki 34 PN 4581 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada otomobil, yolun ortasına savrulurken, Emrah H. yönetimindeki 06 FC 0776 plakalı kamyonet duramayarak kaza yapan otomobile çarparak yan yattı. Daha sonra aynı istikametten gelen Serhat Ç. idaresindeki 34 AG 6955 plakalı otomobil Serdar K. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Emrah H. ile aynı araçta bulunan Yasin T., otomobil sürücüsü Emrah H.’nin aracında bulunan 9 yaşındaki kızı Aysima H. ve Serhat Ç. idaresindeki otomobilde bulunan eşi Emine Ç. yaralandı.

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak Ankara istikametinin bir kısmını trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan Emrah H., Yasin T., Aysima H. ve Serhat Ç. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı

TRAFİĞE KAPATILAN YOLDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bir bölümü trafiğe kapatılan TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

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