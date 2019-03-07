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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan OCAK
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TEMA Vakfı: Yeşil başkanlar arıyoruz

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
TEMA Vakfı: Yeşil başkanlar arıyoruz

TEMA Vakfı 1995’ten bu yana seçimler öncesinden adaylara yönelik ‘ekosiyaset belgesi’ hazırlıyor. 31 Mart seçimleri öncesinde hazırlanan ‘2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi’ de dün kamuoyu ile paylaşıldı. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunması nedeniyle konunun acil olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kentleşmenin yüzde 90’lara yaklaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Şehirleri yönetirken artık olaylara ‘toprak, hava, su ve orman’ üzerinden bakılması lazım. Bu konular insan sağlığını, gıda güvenliğini direkt ilgilendiriyor. Islak imzalı bir taahhütname isteyeceğiz tüm adaylardan. İmzalayanları deklare edeceğiz. Yeşil başkanlar arıyoruz. Vaatler veriliyor ancak ne kadar tutuluyor, görmek istiyoruz. İmzalayanlar açısından her ildeki temsilciler aracılığıyla takip edeceğiz.”
‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi’nde özetle şu sözler veriliyor: “İklimi koruyan ve iklim değişikliğine dayanıklı kentleri gerçekleştirecek arazi kullanım kararları veren, iklim değişikliği kaynaklı sel, fırtına, sıcak hava dalgalarına karşı dayanıklı kentler inşa eden, afet eylem planları yapan, kentlerde sera gazı azaltımı çalışmalarını destekleyen ve yaygınlaştıran, kentlileri, stratejik planlama çalışmasına dahil eden, orman alanlarının madenlere, tarım alanlarının konut, sanayi alanlarına ve enerji tesislerine açılmasına, orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesine karşı koruyan doğa dostu bir belediye başkanı olacağıma tüm seçmenlerin önünde söz veririm.” 

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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