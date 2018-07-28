TEM otoyolunu kilitleyen kaza!
TEM Otoyolu Esenyurt girişinde iddiaya göre, hızını alamayan toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, trafikte ise aksamalar yaşandı
Olay, TEM otoyolunda saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt girişinde toprak yüklü bir hafriyat kamyonu hızını alamayarak yalpaladı. Kamyon bir süre sonra hızını alamayarak devrilerek yan yattı. Yolu ayrımı bariyerlerine çarpan hafriyat kamyonunun içindeki toprak ise yola saçıldı. Kaza sonrası sürücünün vücudundan yaralar oluştuğu öğrenilirken, trafikte ise aksamalar yaşandı. Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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