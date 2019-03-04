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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
04.03.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

TEM'de şoke eden anlar! Hem özür diledi hem de yapmaya devam etti

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Kağıthane Hamidiye mevkisinde sıkıştırdığı motosikletliden özür dileyen maganda yakalandı. Bin 2 lira para cezası kesilen maganda, “Sınava yetişmek için makas attım” dedi.

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevki'inde kontrolsüz bir şekilde şeridine girmesi sonucu motosikletliyi ölümden döndüren ve sonrasında özür dileyerek “makas” atmaya devam eden otomobil sürücüsü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Bin 2 lira idari para cezası kesilen magandanın ifadesinde, “Sınava yetişmek için makas attım” dediği öğrenildi.

TEM Otoyolu Kağıthane Hamidiye mevki'i Ankara istikametinde geçtiğimiz 22 Şubat Perşembe günü saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otoyolu kontrol etmeden sapaktan içeriye bir anda giren otomobil sürücüsü, yanında seyreden motosikletliyi fark edememiş, yanından sıfır şekilde geçerken az kalsın ölümüne neden oluyordu. Motosikletlinin büyük korku yaşamasının ardından kornaya basması üzerine, otomobil sürücüsü durumun farkına varıp özür dilemişti. Olayın ardından otomobil sürücüsü bu kez de trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atarak ilerlemeye başlamış ve onlarca sürücünün canını tehlikeye atmıştı.

“SINAVA YETİŞMEK İÇİN MAKAS ATTIM”

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, “makas” atan aracın 34 PF 1932 olan plakasını belirledi. Buradan sürücüsüne ulaşan ekipler, Fatih S.(25) olduğunu belirledikleri sürücüyü Üsküdar Burhaniye’de yakaladı. Şubeye götürülen sürücüye “aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatarak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme” maddesinden bin 2 lira idari trafik cezası kesildi. Sürücü emniyetteki ifadesinde, “Sınava yetişmek için makas attım” dediği öğrenildi.

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