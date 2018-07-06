TEM Otoyolu'nda korkunç ölüm! Kopan lastik camdan girdi...

Kaza, sabaha karşı TEM yolunun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz yönetimindeki 51 EY 934 plakalı TIR'ın sağ arka lastiği ve jantı akstan koparak, karşı şeritten gelen Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camını kırıp içeri düştü.



Jant ve lastiğin çarptığı minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez ile araçta bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.



Ancak, Ahmet Dönmez hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR