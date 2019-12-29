TEM Otoyolunda kaza yapan cip bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza 05.00’da TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Aksaray yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UPF 93 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi yol kenarında bulunan demir bariyerlere saplandı. Kaza nedeniyle cip içinde bulunan 3 kişi sıkışarak yardım bekledi.



Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek cip içinde sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyere saplanan cip kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekipleri daha sonra zarar gören aracı çıkardı. Bariyerler ise başka bir kazanın yaşanmaması için motorlu testere ile kesildi. Cip daha sonra çekici ile götürüldü. Bir süre boyunca kapalı olan yol tekrar trafiğe açıldı.