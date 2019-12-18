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İsmail SAYMAZ
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TEM otoyolunda gaspçı dehşeti

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TEM otoyolunda gaspçı dehşeti

Makine mühendisi Onur Arslan (27), 14 Aralık saat 22.00 sıralarında annesinin adına kayıtlı araçla İstanbul Beylikdüzü’ndeki evine giderken, TEM otoyolunda arkadan bir aracın hafif şekilde kendisine çarptığını fark etti. Sağa yanaşan Arslan arkasındaki araca doğru ilerledi. Aynı anda araçtan inen dört kişi, “Ne yaptın, gördün mü! Arabanın anahtarını ver” dedi.

Arslan anahtarı vermemek için direnince iki kişi silah çekti. Biri silah kabzasıyla Arslan’ın kafasına 5-6 kez vururken, diğeri ise elini kıracak şekilde bükerek anahtarı aldı. Havaya ateş açan saldırganlar, Arslan’ı tekmeledikten sonra aracını gasp ederek hızla uzaklaştı.
Saldırganların o günün sabahında bir başkasını gasp ettiği ve bu araçla Arslan’a çarptıkları saptandı. Saldırganlar ve gasp ettikleri araç bulunamadı.
Araçta cüzdanı ve bilgisayarının bulunduğunu belirten Arslan, “Halen şok içerisindeyim. Başımda yedi dikiş, elimde sargı var. Bunlar bir çete ve sabah başkasını gaspetmişler. O araçla bana çarpıyorlar” dedi.

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