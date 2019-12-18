TEM otoyolunda gaspçı dehşeti

Arslan anahtarı vermemek için direnince iki kişi silah çekti. Biri silah kabzasıyla Arslan’ın kafasına 5-6 kez vururken, diğeri ise elini kıracak şekilde bükerek anahtarı aldı. Havaya ateş açan saldırganlar, Arslan’ı tekmeledikten sonra aracını gasp ederek hızla uzaklaştı.

Saldırganların o günün sabahında bir başkasını gasp ettiği ve bu araçla Arslan’a çarptıkları saptandı. Saldırganlar ve gasp ettikleri araç bulunamadı.

Araçta cüzdanı ve bilgisayarının bulunduğunu belirten Arslan, “Halen şok içerisindeyim. Başımda yedi dikiş, elimde sargı var. Bunlar bir çete ve sabah başkasını gaspetmişler. O araçla bana çarpıyorlar” dedi.