TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken bölgede trafik durma noktasına geldi.
Olay E-5 karayolu TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Yol üzerinde seyreden 4 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 işi yaralanırken yolda yoğun trafik adeta durma noktasına geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı kişi ambulans ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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