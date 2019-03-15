TEM otoyolu Hadımköy gişelerde kaza: Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında emniyet şeridinde park halinde bulunan bir kamyona bir panelvan minibüs arkadan çarptı. 3 kişi minibüsün içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.
Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri minibüsteki yolculardan birinin öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri ilk olarak cenazeyi çıkarmayı başardı.
Minibüsteki 2 kişiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.
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