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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.03.2019 - 17:54, Son Güncelleme:

TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza... Yolcular büyük panik yaşadı

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TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza... Yolcular büyük panik yaşadı

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde aniden şerit değiştirerek sapağa girmeye çalışan otomobile özel halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza, TEM Otoyolu, Ankara istikametinde FSM Köprüsü girişinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 34 BDR 153 plakalı otomobilin sürücüsü köprüden önceki son çıkışı kaçıracağını fark ederek aniden şerit değiştirdi. Aynı istikamette seyir halinde olan özel halk otobüsü sürücüsü ise önüne fırlayan otomobile çarpmamak için frene bastı. Ancak otobüs şoförünün çabaları sonuçsuz kalarak öndeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kendi ekseninde dönerek bariyerlere girdi. Meydana gelen kaza nedeniyle özel halk otobüsü içerisinde bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, özel halk otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana geldi, Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 
Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde olumsuz bir duruma rastlamadı. Otobüsten indirilen yolcuların bir başka otobüsle yolculuklarına devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerince emniyet şeridine çekilirken, meraklı sürücülerin trafiği yavaşlattığı görüldü. 

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