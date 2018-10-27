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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erhan GÖĞEM / DHA
27.10.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

TEM eski Daire Başkanı: FETÖ beni hedef haline getirdi

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TEM eski Daire Başkanı: FETÖ beni hedef haline getirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) eski Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, darbe girişimi öncesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili rapor hazırladıklarını belirterek, "FETÖ beni hedef haline getirdi. Televizyonlarında ve gazetelerinde beni hedef haline koyup yayınladılar" dedi.

TEM eski Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaret etti. Ziyarette Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da bulundu. Vali Haktankaçmaz, 15 Temmuz'da Turgut Aslan gibi kahramanlar sayesinde Türkiye'nin uçurumun kenarından döndüğünü belirterek, "O gece aldığım en üzücü haberdi. Hayatta olduğunu öğrenince çok sevinmiştim. Ben kendisinin şahsında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir Türk vatandaşı olarak Turgut Aslan'a da ülkeyi uçurumun kenarından aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim kendisine acil şifalar versin" dedi.

Turgut Aslan ise 15 Temmuz öncesi FETÖ/PDY ile ilgili bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Bir rapor hazırladım ve mahkemeye verdim, mahkeme onayladı. Yargıtay'a gönderdi, orası da onayladı. Ondan sonra tüm Türkiye'de savcılara gönderildi. FETÖ çok bozuldu. Beni hedef haline getirdi. Televizyonlarında ve gazetelerinde beni hedef haline koyup yayınladılar. Bana dava açtılar. Kiminden beraat ettim kiminde de mahkeme yargılanmasına karar verdi. Ben 5 defa beyin ameliyatı oldum. 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda, 'Demokrasi var mı? FETÖ başarılı oldu mu? FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti, biz de kaybettik' demişim. FETÖ başarılı olamamış; biz kazandık. Demokrasi de kazandı, halk kazandı. İyi ki FETÖ kazanamadı" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da, Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan hainleri affetmeyeceğini söyledi.

Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Saygılı ve Emniyet Müdürü Çorumlu, konuşmaların ardından Turgut Aslan'a ziyareti anısına çeşitli hediyeler verdi.

 

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