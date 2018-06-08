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    TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

    Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
    08.06.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

    Kaza saat 11.30 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu 3. Havalimanı istikametinde meydana geldi. 2 kamyon bir kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Etiketler: TEM , istanbul , son dakika , haberler
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