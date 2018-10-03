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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
03.10.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Telsizden yardım isteyen PKK'lı teröristlere şok yanıt!

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Telsizden yardım isteyen PKK'lı teröristlere şok yanıt!

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde büyük çöküntü yaşayan bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında, infaza kadar giden iç kavgalar yaşanıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre tamamı kadın olan bu teröristlerin hava destekli operasyonun devam ettiği bölgedeki diğer bir gruptan telsizle yardım istediği, ancak terörist grubun "başınızın çaresine bakın, çıkarsak bizi de vururlar" diyerek kadın gruba yardıma gitmediği tespit edildi.

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kış ayları öncesinde başlattığı ve başarı ile devam eden operasyonları terör örgütünde dağılmaya neden oldu.

Son zamanlardaki operasyonlarla ağır kayıplar veren terörist gruplar arasında derin bir güven bunalımı da yaşanıyor.

Çoğu teröristin hayatta kalabilmek için elebaşlarına açık açık karşı çıktığı belirlenirken bu nedenle bazı teröristlerin "ajan" ilan edildiği, hatta infaza kadar varan ciddi kavgaların yaşandığı öğrenildi.

Kadın teröristlere yardım etmediler

Tunceli bölgesinde, 17 Eylül 2018'de icra edilen operasyonda 4 bölücü hain etkisiz hale getirilmişti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre tamamı kadın olan bu teröristlerin hava destekli operasyonun devam ettiği bölgedeki diğer bir gruptan telsizle yardım istediği, ancak terörist grubun "başınızın çaresine bakın, çıkarsak bizi de vururlar" diyerek kadın gruba yardıma gitmediği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, örgüt mensupları arasında yaşanan bu tür olayların son dönemde ciddi şekilde arttığını da bildiriyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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