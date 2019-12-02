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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Telsizde alay konusu oldu! 90 gün adım adım izlendi! Yavuz Binbaşı ve 8 şehidin kanı yerde kalmadı

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Telsizde alay konusu oldu! 90 gün adım adım izlendi! Yavuz Binbaşı ve 8 şehidin kanı yerde kalmadı

Tunceli'de 4 Ekim'de korumasıyla birlikte öldürülen kadın teröristin, PKK'nın sözde Merkez Komite üyesi ve örgütün silahlı kanadı HPG ile kadın yapılanması YJA-Star'ın Askeri Konsey üyesi olduğu ortaya çıktı.

Terörist Hacer Kaya'nın Hakkâri'de mayınlı tuzak sonucu Binbaşı Yavuz Başayar, 7 asker ve bir korucunun şehit düştüğü saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Kaya, PKK'nın Karadeniz'in tamamı ile Sivas, Tunceli ve Erzincan kırsalını içine alan sözde Dersim saha sorumlusuydu. Çiçek Botan kod adlı terörist 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosundaydı. 

Sabah Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre; PKK'nın Türkiye içindeki en önemli isimlerinden biri olan terörist, Tunceli kırsalında peş peşe verilen ağır kayıplardan sonra bizzat Murat Karayılan tarafından kısa süre önce Tunceli'ye gönderilmişti. Teröristin Kandil'in Kortek Kampından beraberindeki 12 kişilik grupla çıkarak Haftanin Kampına geldiği bilgisi üzerine istihbarat birimlerince sinyal takibine alındı.

Teröristin Şırnak'ın Uludere'den Tunceli'ye ulaşana kadar 90 gün adım adım izlendiği belirlendi.

TELSİZDE ALAY KONUSU OLDU: KANDİL'DEKİLER GÖLGESİNDEN KORKUYOR

PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın öldürülme korkusu ile inlerinden çıkamadıkları için teröristler arasında alay konusu oldu. Teröristler yaptığı telsiz konuşmalarında, "Onlar kedi gibi... Gölgelerinden korkuyorlar" dedikleri ortaya çıktı. 

PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın öldürülme korkusu ile inlerinden çıkamadıkları için Kandil'deki örgütün sözde kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması, teröristler arasında alay konusu oldu. Teröristler yaptığı telsiz konuşmalarında, "Markete lokum almaya gitmişler, unutmuşlar gelmeyi... Onlar kedi gibi... Gölgelerinden korkuyorlar" dedikleri ortaya çıktı.

Yerli İHA ve SİHA'ların da aktif olarak kullanılmasıyla birlikte son dönemde PKK'ya büyük darbe indirildi. Son bir yılda nokta operasyonlarla aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu bin 545 terörist etkisiz hale getirildi. Ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik telsiz konuşmalarına da yansıyor. Örgüt elebaşlarının yaşadığı panik havası ve öldürülme korkusu son olarak Kandil bölgesindeki örgütün sözde kuruluş yıldönümü etkinliklerine de damga vurdu. İstihbarat birimleri, teröristlerin 27 Kasım tarihinde Kürtçe ve Türkçe olarak yaptığı kriptolu telsiz görüşmelerini çözümledi.
Teröristlerin telsiz görüşmelerinde, örgütün sözde yöneticilerini kast ederek, "Bu başkanların hepsi pispirik (kedi) gibi herifler. Gölgelerinden bile korkuyorlar" diyerek gülüştükleri ortaya çıktı. İşte, teröristlerin 27 Kasım'da yaptığı telsiz görüşmelerinden bir bölüm:

Civan Aram: Kandil sahasında mısın?
Serdar Amed: Öyle. Bir konumu var?
Civan Aram: Cemal (Murat Karayılan) Cuma (Cemil Bayık) Abbas (Duran Kalkan) başkanlar partinin (örgütün) şenliğine katılmamışlar.
Serdar Amed: Doğrudur. Sen nerden biliyorsun ?
Civan Aram: Şehit Sungur yolunda konuşulanları duydum.
Devrim Roza: Senin söylediğin o başkanlar markete lokum almaya gitmişler duymadın mı? Unutmuşlar gelmeyi...
Argeş Koçer: Pispirik herifler. Gölgelerinden korkuyorlar. (Sırrıberk Arslan - SABAH)

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