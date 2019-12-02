Telsizde alay konusu oldu! 90 gün adım adım izlendi! Yavuz Binbaşı ve 8 şehidin kanı yerde kalmadı
Tunceli'de 4 Ekim'de korumasıyla birlikte öldürülen kadın teröristin, PKK'nın sözde Merkez Komite üyesi ve örgütün silahlı kanadı HPG ile kadın yapılanması YJA-Star'ın Askeri Konsey üyesi olduğu ortaya çıktı.
Terörist Hacer Kaya'nın Hakkâri'de mayınlı tuzak sonucu Binbaşı Yavuz Başayar, 7 asker ve bir korucunun şehit düştüğü saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Kaya, PKK'nın Karadeniz'in tamamı ile Sivas, Tunceli ve Erzincan kırsalını içine alan sözde Dersim saha sorumlusuydu. Çiçek Botan kod adlı terörist 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosundaydı.
Sabah Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre; PKK'nın Türkiye içindeki en önemli isimlerinden biri olan terörist, Tunceli kırsalında peş peşe verilen ağır kayıplardan sonra bizzat Murat Karayılan tarafından kısa süre önce Tunceli'ye gönderilmişti. Teröristin Kandil'in Kortek Kampından beraberindeki 12 kişilik grupla çıkarak Haftanin Kampına geldiği bilgisi üzerine istihbarat birimlerince sinyal takibine alındı.
Teröristin Şırnak'ın Uludere'den Tunceli'ye ulaşana kadar 90 gün adım adım izlendiği belirlendi.
TELSİZDE ALAY KONUSU OLDU: KANDİL'DEKİLER GÖLGESİNDEN KORKUYOR
PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın öldürülme korkusu ile inlerinden çıkamadıkları için teröristler arasında alay konusu oldu. Teröristler yaptığı telsiz konuşmalarında, "Onlar kedi gibi... Gölgelerinden korkuyorlar" dedikleri ortaya çıktı.
PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın öldürülme korkusu ile inlerinden çıkamadıkları için Kandil'deki örgütün sözde kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması, teröristler arasında alay konusu oldu. Teröristler yaptığı telsiz konuşmalarında, "Markete lokum almaya gitmişler, unutmuşlar gelmeyi... Onlar kedi gibi... Gölgelerinden korkuyorlar" dedikleri ortaya çıktı.
Yerli İHA ve SİHA'ların da aktif olarak kullanılmasıyla birlikte son dönemde PKK'ya büyük darbe indirildi. Son bir yılda nokta operasyonlarla aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu bin 545 terörist etkisiz hale getirildi. Ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik telsiz konuşmalarına da yansıyor. Örgüt elebaşlarının yaşadığı panik havası ve öldürülme korkusu son olarak Kandil bölgesindeki örgütün sözde kuruluş yıldönümü etkinliklerine de damga vurdu. İstihbarat birimleri, teröristlerin 27 Kasım tarihinde Kürtçe ve Türkçe olarak yaptığı kriptolu telsiz görüşmelerini çözümledi.
Teröristlerin telsiz görüşmelerinde, örgütün sözde yöneticilerini kast ederek, "Bu başkanların hepsi pispirik (kedi) gibi herifler. Gölgelerinden bile korkuyorlar" diyerek gülüştükleri ortaya çıktı. İşte, teröristlerin 27 Kasım'da yaptığı telsiz görüşmelerinden bir bölüm:
Civan Aram: Kandil sahasında mısın?
Serdar Amed: Öyle. Bir konumu var?
Civan Aram: Cemal (Murat Karayılan) Cuma (Cemil Bayık) Abbas (Duran Kalkan) başkanlar partinin (örgütün) şenliğine katılmamışlar.
Serdar Amed: Doğrudur. Sen nerden biliyorsun ?
Civan Aram: Şehit Sungur yolunda konuşulanları duydum.
Devrim Roza: Senin söylediğin o başkanlar markete lokum almaya gitmişler duymadın mı? Unutmuşlar gelmeyi...
Argeş Koçer: Pispirik herifler. Gölgelerinden korkuyorlar. (Sırrıberk Arslan - SABAH)
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