Telsim'in 2 trilyonunu BDDK'dan kaçırdılar

Gelir ve mal varlıkları tedbirli olan Uzanlar'ın Telsim'inde BDDK'dan 2 trilyon liralık gelirin gizlendiği saptandı. Telsim'in muhasebecisi Hande Kızılırmak, Telsim Shop'lardan toplanan 2 trilyonun kargoyla kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyona ‘Cep to çek’ benzetmesi yapıldı.İMAR Bankası soruşturması sürecinde malvarlığı ve gelirlerine tedbir konulan Uzan Ailesi'ne ait Telsim'in, Telsim Shop'larda tahsil ettiği yaklaşık 2 trilyon liralık fatura bedelini özel kargo şirketleri aracılığıyla kaçırdığı öne sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Telsim Shop'larda toplanan paraların, BDDK'nın Pamukbank'taki hesabına yatırılmak yerine çeklere dönüştürülüp kargo zarfları içinde şirketin İstanbul'da imzaya yetkili muhasebecisi Hande Kızılırmak'a ulaştırıldığını ortaya çıkardı. Kızılırmak ile büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan Telsim Shop'ların sahipleri hakkında ihtiyati tedbir kararına muhalefetten soruşturma başlatıldı.İstanbul Mali Şube ekipleri ihbar üzerine Şişli Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldığı izinle bazı özel kargo şirketlerinin İstanbul'daki bürolarında arama yaptı. Mali Polis, büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kurulu Telsim Shop'lardan gelen 35 zarfa el koyarak incelemeye aldı. Zarfların alıcısı olarak görülen, Telsim'in imzaya yetkili muhasebecisi Hande Kızılırmak'ı gözaltına alan uzman polisler, Telsim gelirlerine ihtiyati tedbir koyan Şişli Sulh Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla, Kızılırmak ve TMSF'den bazı yetkililerin de hazır bulunduğu bir odada kargo zarflarını teker teker açtılar.35 zarftan Telsim adına kesilmiş, çeşitli bankalara ait 200 milyar lira bedelli 32 çek çıktı. Çeklerle ilgili sorgulanan Kızılırmak, bazen kendisi, bazen de vekil tayin ettiği kişiler tarafından kargo şirketlerinden teslim aldığı çekleri BDDK'nın Pamukbank'taki hesabına yatırdığını öne sürdü ve tedbir kararına muhalefet iddiasını reddetti. Kızılırmak'ın, polisin ‘‘Paralar neden Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Pamukbank hesabına yatırılmıyor da İstanbul'a getiriliyor?’’ sorusu karşısında sessiz kaldığı öne sürüldü. Kızılırmak, Şişli Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.269 ÇEK DAHA GELMİŞSon parti 35 çeke el koyan Mali Polis, geriye dönük araştırmalarında, Doğu ve Güneydoğu'daki Telsim Shop'lardan, Telsim gelirlerine tedbir konulan Haziran 2003 tarihinden itibaren aynı şekilde İstanbul'a ve Kızılırmak'a yaklaşık 1.8 trilyon lira bedelli 269 çekin daha ulaştırıldığını tespit etti. Şişli Cumhuriyet Savcılığı, Kızılırmak ile sözkonusu çekleri gönderen Telsim Shop sahipleri hakkında HUMK 113/A maddesi uyarınca İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet'ten soruşturma başlattı. Çekleri ciro ve tahsile yetkili muhasebeci Kızılırmak'ın BDDK'dan kaçırıldığı öne sürülen Telsim paralarını Uzanlar'a elden ulaştırdığı öne sürülüyor. Daha önce de Uzanlar'a ait, gelirlerine tedbir konulan Gaziantep Çimento'ya ait paralar bir kuryede ele geçirilmişti.HUMK Madde 113/A'da, ‘‘İhtiyati tedbir kararının uygulanması dolayısiyle verilen emre uymayan veya o yolda alınmış tedbire aykırı davranışta bulunan kimse eylemi T. C. K. na göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, aid olduğu ceza mahkemesince bir aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılır’’ deniliyor. Cem Uzan'a göre Ürdün pasaportu Photoshop’muşGENÇ Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan, Ürdün vatandaşı olduğuna kanıt olarak yayınlanan kendisinin ve kardeşinin Ürdün pasaportları için, ‘‘Pasaport değil Photoshop’’ dedi. Cem Uzan adına avukatı yaptığı açıklamada, gazetelerde yayımlanan kendisinin ve kardeşi Hakan Uzan'ın Ürdün pasaportlarının sahte olduğu, Photoshop adlı resim işleme bilgisayar programıyla üretildiği savunuldu.Ülker: Star'ı almayı hiç düşünmedik, düşünmeyizÜLKER Grubu, Star'ı almak için BDDK'ya başvurdukları yönündeki haber ve iddianın tümüyle asılsız olduğunu açıkladı. Ülker Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun ‘‘Star'ı satın almak için BDDK'ya başvurduğu’’ şeklindeki haberlerin asılsız olduğu belirtilirken, ‘‘Ülker'in ne böyle bir teklifi, dahası böyle bir düşüncesi olmamıştır’’ denildi. Açıklamada, ‘‘Haberin içeriğinde bir değerli siyasetçiye atfen yer alan ‘bu teklif üzerimizdeki baskıların amacını ortaya koyuyor' cümlesi, şayet bu şekilde ifade edilmiş ise asılsız iddianın farklı amaçla ortaya atılmış olabileceği ihtimalini düşündürmektedir’’ denildi. Ülker Grubu açıklamasında, grup olarak köklü bir gıda üreticisi, sanayici ve bir dünya markası olarak siyasetle uzak yakın ilginin bulunmadığına dikkat çekildi. RTÜK’ten Star'a üç program durdurma cezasıRADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 16-17 Eylül 2003 tarihlerinde yayınladığı maçlar sırasında yaptığı yayınlar nedeniyle Star TV için verilen 3 kez program durdurma müeyyidesinin uygulanmasını kararlaştırdı.RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili yasanın ‘‘yayıncılığın haksız amaç ve çıkara alet edilmemesi, haksız rekabete yol açılmamasına’’ ilişkin (j) bendini 16-17 Eylül 2003'te yayınladığı maçlar sırasında yaptığı yayınlarla ihlal eden Star TV için 3 kez program durdurma müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.‘‘Kişilerin manevi şahsiyetlerini eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmaması, cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunmasına’’ ilişkin (ı) bendini 13 Haziran 2003'te yayınladığı haber bülteniyle ihlal eden Flash TV ile aynı gün yayınlanan haber bülteniyle ihlal eden Habertürk için de birer kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

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