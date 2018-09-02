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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
İHA
02.09.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Telli duvaklı tabut gözyaşlarına boğdu

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Telli duvaklı tabut gözyaşlarına boğdu

Balıkesir'de anne ve babasının evlilik yıldönümünde hayatını kaybeden Ece gözyaşları içinde toprağa verildi. Ece’nin telli duvaklı tabutu yürekleri dağladı. 

Balıkesir’de anne babasının evlilik yıldönümlerini kutladıktan sonra evlerine dönen Ece Sıla sabah saatlerinde rahatsızlandı. Anne Zehra Ünsal sabah saatlerinde kızının odasına girdiğinde genç Ece’nin rahatsızlandığını görerek 112'yi aradı. Eve gelen 112 ekipleri Ece’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ece hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp’a gönderilen Ece’nin yapılan otopsisinde beyin kanaması sonrası vefat ettiği raporu verildi. 

Ece’nin ani ölümü nedeniyle Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi ve ailenin yakın dostu şair Yusuf Akgül, genç Ece'ye şiirle veda etti. Akgül şiirinde, "Bir gün matem, bir gün şenlik bu dünya.., İki günlük, senlik benlik bu dünya.., İrfan ile Zehra'sının ECE'si dün burdaydı,, işte, bir anlık dünya..., Be hey yalan dünya, viranlık dünya!..." diyerek acısını paylaştı.

Anne ve babasının evlilik yıl dönümünde hayatını kaybeden Ece için Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına binlerce Balıkesirli katıldı. Ece’nin telli duvaklı tabutu cenazeye katılanları duygulandırdı. Ece’nin cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Ece’nin cenazesi gözyaşları arasında Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi.

Ece’nin cenaze namazına Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demiraslan, Balıkesir İYİ Parti milletvekili İsmail Ok, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanı Hakan Afşin Arıcan, Türk Ocakları, BAYŞAD üyeleri, siyasiler, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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