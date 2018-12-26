Televizyonlarda 4K teknolojisi en az kaç piksellik çözünürlükte görüntü kalitesine sahiptir?
4K görüntü teknolojisi sinemalarda ilk kez 2011 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ardından projeksiyon cihazları ve televizyonlar bu teknolojiye uygun hale getirilmiş ve 4K yayınlar başlamıştır. Peki, televizyonlarda 4K teknolojisi en az kaç piksellik çözünürlükte görüntü kalitesine sahiptir?
Televizyonlarda 4K teknolojisi en az 3840 x 2160 piksel görüntü kalitesine sahiptir. 1080p özelliğine sahip bir televizyonun en az iki katı kadar yüksek görüntü kalitesine sahiptir. Yatay çözünürlük piksel sayısı nedeniyle 4K standardına uyan formatlardan biri olarak kabul edilir.
4K çözünürlüğü çoğunlukla dijital filmlerde ve bilgisayar grafiklerinde kullanılan bir çözünürlük formatıdır. 4K'da yatay çözünürlük yaklaşık 4.000 pikseldir. Yatay çözünürlük açıklanan oran aynı zamanda 720p ve 1080p dikey sayısını temsil eder. Dijital film en-boy oranı piksel çözünürlük oranına göre değişir. Dijital filmlerdeki ilk yüksek çözünürlük standartlarından biri 4K'dır. Özellikle bilgisayar oyunlarının gelişmesinde 4K standardının büyük katkısı olmuştur.
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