Televizyondaki skandal sözlere suç duyurusu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Savaş’ın verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Akit TV sunucusu Ahmet Keser, Genel Yayın Yönetmeni Bülent Sarıdiken ve Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İcra Kurulu Başkanı şüpheli sıfatında yer aldı.

ALADAĞ YANGININDA DA BENZER ŞEYLER SÖYLEDİ

Dilekçede Keser’in, “Halkın, kendisi gibi düşünmeyen kesimlerini hedef göstermesi, ayrıştırması ve daha da ötesinde vatan haini ilan ederek, İstanbul’un belli bölgelerinde yaşayan kimselerin vatan haini ve öldürülecek ilk kesimler olduğu” şeklinde algı yarattığı kaydedildi. Keser’in sözleri nedeniyle ‘Halkı, Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama’ suçunun işlendiği belirtildi.

Ayrıca şüpheli Keser’in Adana’da 11’i çocuk 1’i eğitmen 12 kişinin yurt yangını faciasında hayatını kaybettiği olaya ilişkin, “O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı, Nişantaşı’nda, Cihangir’de oturan Beyaz Türkler yaktı” şeklindeki ifadelerine de değinilerek daha önce de benzer yorumlarda bulunulduğu belirtildi.

Son olarak dilekçede tüm bu nedenlere bağlı olarak toplumda infial yaratan, kutuplaştırıcı yayınların önüne geçilmesi için failler hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılıp etkin bir şekilde cezalandırılmaları istendi.

NE OLMUŞTU?

Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.

Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.