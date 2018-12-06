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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.12.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

'Televizyonda tanıştığı eşini bırakıp, internette tanıştığı kişiyle kaçtı' iddiası

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'Televizyonda tanıştığı eşini bırakıp, internette tanıştığı kişiyle kaçtı' iddiası

Sivas'ta televizyon programında tanışıp evlendiği eşinin, iki çocuğuyla birlikte internette tanıştığı başka bir adamla kaçtığını iddia eden şahıs karakola giderek şikayette bulundu.

Sivas'ta yaşayan ve nakliyecilik yapan Ali K. (28) 2013 yılında bir televizyon programı vasıtasıyla tanıştığı N.K. ile aynı yıl evlendi. Mutlu başlayan evlilikte çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocukları oldu. Genç kadın bir hafta önce 3 ve 4.5 yaşında olan iki çocuğunu da alarak iddiaya göre internette tanıştığı başka bir adamla kaçtı. Eşinin başka bir adamla kaçtığı bilgisini eşinin ailesinin de öğrendiğini belirten Ali K. şimdi iki çocuğunu geri alabilmek için mücadele ediyor.

2012 yılında köyden şehre taşındığını 6 ay sonra müzik kanalına numarasını verdikten sonra eşiyle tanıştığını anlatan Ali K. "Aileler tanıştıktan bir süre sonra evlendik. Evlendikten sonra iyiydik bir süre sonra kızım dünyaya geldi. Daha sonra oğlum dünyaya geldi. Oğlum doğduktan sonra daha da iyi olmaya başladık. Köye taşındım köyde biraz huzur vermediler. Şehre tekrar taşınmak zorunda kaldım. İşlerim bozuldu. Son bir aydır huzursuzluk başladı, benden uzaklaşmaya başladı. İki, üç defa evi bıraktım gittim kavga çıkmasın diye. Eşimin ailesi yüzünden cezaevine girdim, çıktım. Daha iyi oluruz diye işime dört elle sarıldım, yemedim, içmedim koşturmaya başladım" dedi.

Eşinin kadın sığınma evine gidiyorum diye evden çıktığını söyleyen Ali K. "30 Kasım'da beni arayıp 'psikolojim bozuk, ben kadın sığınma evine gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ben ne yapacaksın diye sorduğumda 'Bir hafta çocuklarımla beraber kadın sığınma evinde kalıp geri evime döneceğim' dedi.

Daha sonra da arayıp 'Antalya'ya sevgilimin yanına gidiyorum' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Ailesinden aldığım bilgiye göre biriyle birlikteliği varmış, çocuklarımdan 5-6 gündür haber alamıyorum. Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın fotoğraflarını gönderdi kızımın sol gözünün altının simsiyah olduğunu fark ettim. Adliyeye ve karakola da gösterdim. Benim tek isteğim çocuklarım yanımda olsun. Ben başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kaydetti.

N.K. ise polise verdiği ifadesinde şiddet gördüğü için evi terk ettiğini belirtti.

 

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