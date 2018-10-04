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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
04.10.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Telefonunu şarja takmıştı... Bütün aileyi 'cesur' kurtardı

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Antalya'da evlerinde çıkan yangında uyuyakalan anne ve 3 çocuğunu "Cesur" isimli köpekleri havlayarak alevlerden kurtardı.

Türkan Gümüş ve çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz'ın (2) yaşadığı Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'ndeki evde prizde unutulan şarj aleti alev alınca yangın çıktı.

Anne ve 3 çocuğu uyuduğu sırada "Cesur" isimli köpek havlamaya başladı. Köpeğin havlamasıyla önce 5 yaşındaki Emirhan, ardından da anne Türkan Gümüş uyandı. Gümüş, çocukları ve köpeğini kucaklayarak evden çıkardı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında evin iki odası kullanılamaz hale geldi.  Anne Türkan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta olduğu için sabaha karşı uyuduğunu söyledi.

Telefonu geceden şarj olması için prize taktığını anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Köpeğimin sürekli havladığını fark ettim. Gözümü açarken Emirhan da 'Anne yangın var.' diye beni uyardı. Panikle kalktım. Çocuklarımı ve köpeğimi dışarıya çıkardım. Oğlum kendisini köpeğin uyandırdığını söyledi. Cesur bizi kurtardı. Adı gibi kendi de cesurmuş. Kapı açık olmasına rağmen alevden korkup bizi bırakıp gitmemiş. İyi ki bakmışım, iyi ki beslemişim. Köpeğimiz bize çok sadıkmış. Bütün eşyam yandı.

Eşimden bir yıl önce ayrıldım. Ailem, kaçarak evlendiğimiz için bizi kabul etmeyince tek başımıza kaldık. Devletin verdiği yardım parasıyla geçiniyorum. Bütün eşyamı da komşularım vermişti. Onlar da yandı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Çocuklarımı yalnız bırakamıyorum. Bırakabilsem her işi yaparım, temizliğe giderim. Çocuklarım için hayatta kalma mücadelesi vermek zorundayım. Kendim için değil ama çocuklarım için yardım bekliyorum."

 

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