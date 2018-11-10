Telefonunu ararken altınları unuttu: 'Mahvolduk'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTelefonunu ararken altınları unuttu: 'Mahvolduk'
GeriGündem Telefonunu ararken altınları unuttu: 'Mahvolduk'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.11.2018 - 06:21, Son Güncelleme:

Telefonunu ararken altınları unuttu: 'Mahvolduk'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Telefonunu ararken altınları unuttu: 'Mahvolduk'

80 bin liralık altını çantasında taşıyan Nimet Ener, çalan telefonunu ararken bir duvarın üzerine bıraktığı altınları bir duvarın üzerinde koyup unuttu. Nimet Ener, “Bulan Allah rızası için getirsin” dedi.

İzmir Karabağlar'da yaşayan Nimet Ener (80), komşusuna giderken, 'evde çalınır' korkusuyla poşet içinde yanına aldığı 80 bin lira değerindeki altını duvarın üzerinde unuttu. Gözyaşları içinde polise başvuran yaşlı kadın, "Bütün ailemizin birikimi gitti. Benim yüzümden oldu diye kahroluyorum. Bir daha o parayı nereden buluruz? İki engelli çocuğum var. Bu para onların geleceğiydi" dedi.

TÜM KARAKOLLARI TEK TEK DOLAŞTI

Yeni Asır'dan Nida Aladağ'ın haberine göre; Dört çocuk annesi Ener, komşusunu ziyaret etmek için evden çıktı. Yoldayken telefonu çalan Ener, telefonunu çantasında ararken altınların olduğu poşeti sokaktaki duvarın üzerine koydu ve tekrar almayı unuttu. Telefonu kapattıktan sonra çantasını açan ve altınların olmadığını gören Ener hemen duvarın oraya gitti. Altın dolu poşetin duvarın üstünde olmadığını gören yaşlı kadın, feryatlar içerisinde oradan oraya koşturmaya başladı. Kendini biraz topladıktan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran yaşlı kadın, çevrede bulunan tüm karakolları da tek tek dolaşarak derdini anlatmaya çalıştı.

"BANKAYA GİDECEKTİK"

Ener, "Bütün birikimimizi bankaya yatıracaktık. Tek başıma o işleri yapmam diye oğlumu bekliyordum. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Mahvolduk. Vicdan azabı mı çekeyim, çocuklarıma mı üzüleyim şaşırdım. Kendi birikimim, oğlumun yıllarca fırında ateş önünde çalışarak kazandığı para, kızımın düğününde takılanlar, hepsi gitti" diye konuştu.

"NEFİSLERİNE YENİK DÜŞMESİNLER"

Altınlarını kaybetmesinin ardından bir hafta geçmesine rağmen haber alamadığını ifade eden talihsiz kadın,"Bulandan tek ricam; altınları şahsıma veya karakola teslim etmesidir. Nefislerine yenik düşerek kul hakkı gibi bir günaha girmesinler. Bana acımıyorlarsa bile yaşlı bir insanın iki tane engelli çocuğa bakmak zorunda olduğunu düşünsünler" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O saat nerede

‘Tık’la katlet

Çantadaki 8 dosya

25 asker yaralandı, 7 asker aranıyor