Telefonundan köstebek çıktı
İSTANBUL Bağdat Caddesi’nde 7 Nisan 2019’da yüzlerce kişinin gözünün önünde bir cinayet işlendi.
Öldürülen İlhan Ünğan, uyuşturucu kaçakçısı İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün cinayetine ilişkin davanın firari sanığıydı. Polisin bulamadığı İlhan Ünğan’ı hasmı olan mafya bulmuş, öldürmüştü. Cinayetten sonra incelenen İlhan Ünğan’ın cep telefonundan kendisi ile irtibatta olan 2 polis memurunun mesaj trafiği çıktı. Polislerden biri İstanbul diğeri ise Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevliydi. Düzenli olarak İlhan Ünğan’a bilgi aktarıyor ve karşılığında para alıyorlardı. Cinayetten sonra olay yerinde el konulan ve incelenen cep telefonunda çıkan sonuç ve iddialar buydu. Her iki polis de gözaltına alındı, ardından tutuklandı.
AĞABEYİ SÖYLEMİŞTİ
İlhan Ünğan, Yunanistan’da 2014’te uyuşturucu baronlarının savaşı başladıktan sonra 6 ülkede öldürülen 24’üncü kişi oldu. Polis tarafından beş yıldır aranan Ünğan’ın 26 Eylül 2014’te Büyükçekmece’de uyuşturucu kaçakçısı İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile yeğeni Devrim Öztunç’un ölüm emrini verdiği iddia ediliyordu. İnterpol tarafından da aranan Ünğan, eşi ve çocuğu ile birlikte geldiği Bağdat Caddesi’ndeki bir kafeden çıktığı sırada öldürüldü. Üstelik bu cinayetten 10 gün önce, İlhan Ülğan’ın tutuklu olan ağabeyi Orhan Ünğan katıldığı duruşmada Naci Şerifi Zindaşti’nin tetikçi tuttuğunu ve kardeşini öldüreceğini söylemişti. İstanbul polisi, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.Ö. ve C.D.’yi 48 saat içinde yakaladı. Suçlamaları kabul eden şüpheliler tutuklandı.
SAVAŞIN DELİLİ OLDU
İlhan Ünğan’ın öldürülmesiyle olay yerinde bulunan cep telefonu soruşturmanın ilerlemesinde ve uyuşturucu baronlarının savaşının derinleşmesinde önemli bir delil oldu. İncelenen cep telefonlarındaki WhatsApp mesaj trafiklerinden 2 polis çıktı. Bunlardan biri 2017 yılına kadar İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çalışan polis memuru Erkan Kocabaş diğeri ise Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli olan Güven Güzel’di. Bu iki polis memurunun firari İlhan Ünğan ile mesaj trafiği tespit edildi. İddialara göre polis memurları, soruşturma dosyasındaki İlhan Ünğan’ın hasmı Zindaşti ve adamları ile ilgili bilgileri Ünğan’a ulaştırıyorlardı. Yine iddialara göre İlhan Ünğan ve adamları, Zindaşti’nin avukatı İlker Dağlı’nın öldürülmesini planlamıştı. Ünğan’a bağlı olarak çalışan polis memurları da avukat İlker Dağlı’nın adres bilgilerini, otomobilinin plakasını ve gittiği yerlerle ilgili bilgileri Ünğan’a ulaştırıyorlardı. Öldürülen İlhan Ünğan’ın cep telefonundan çıkan bu bilgiler üzerine polis memurları Erkan Kocabaş ve Güven Güzel geçen hafta gözaltına alındı. Sorgularının ardından İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkartılan Kocabaş ve Güzel, ‘görevi kötüye kullanma, soruşturmanın gizliliğini ihlal, kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma ve rüşvet iddiaları’ ile tutuklandı.
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