Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTelefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
GeriGündem Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
30.07.2018 - 07:23, Son Güncelleme:

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yolun 15 metre aşağısındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücünün araçta olmadığını fark eden vatandaşlar, yaralıyı telefonlarının ışıklarıyla aradı. Araçtan 15 metre uzakta bulunan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hakan Taşdelen idaresindeki 06 JT 280 plakalı otomobil, Karasu-Adapazarı Karayolu Söğütlü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun yaklaşık 15 metre aşağısındaki tarlaya devrildi. Araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı gören çevredekiler, yardım etmek amacıyla otomobilin yanına geldi.

Sürücüsünün araçta olmadığını farkeden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla Taşdemir'i aramaya başladı.

Yaralı sürücüyü aracın yaklaşık 15 metre uzağında bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hakan Taşdemir'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Taşdemir'in "Nişanlım" dediğini duyanlar, olay yerinde bir kişinini daha olduğunu düşünerek tekrar arama yaptı. Daha sonra yaralının yakınlarına ulaşan vatandaşlar, Hakan Taşdemir'in nişanlısını Karasu'daki evine bıraktığı Adapazarı'na dönerken kaza yaptığını öğrenince aramayı sonlandırdı.

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

‘İmam Bacılar’ grubu üyesinde ByLock çıktı

Turizm cennetinde akıllara durgunluk veren olay! Tur otobüsüne molotof attı

Kocaeli'nde dayı dehşeti... Eniştesi ve yeğenini vurup teslim oldu