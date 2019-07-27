Telefonla konuşuyordu fark edemedi! İzmir'de korkunç kaza

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTelefonla konuşuyordu fark edemedi! İzmir'de korkunç kaza
GeriGündem Telefonla konuşuyordu fark edemedi! İzmir'de korkunç kaza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.07.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Telefonla konuşuyordu fark edemedi! İzmir'de korkunç kaza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Telefonla konuşuyordu fark edemedi! İzmir'de korkunç kaza

İzmir’in Torbalı ilçesinde, mısır silajının yapılması sırasında operatör yardımcısı bacaklarını biçerdövere kaptırdı. Bacaklarını kaptırması nedeniyle ağır yaralanan adam, helikopter ambulans ile İzmir’e sevk edildi.

Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait Halil. A idaresindeki biçerdöver, Torbalı Atalan Mahallesi'nde mısır biçimi yapıyordu. Bu sırada makinenin yerden güvenliğini sağlayan operatör yardımcısı Erdoğan K., iddiaya göre o sırada telefonla görüşme yapıyordu. Biçerdöverin üstüne geldiğini fark edemeyen operatör yardımcısı, bir anda makinenin dişlileri arasında sıkıştı. Makine içinde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi tır şoförleri yaptı. Kemerleri ile bacaklarına turnike uygulayan şoförler kan akışını yavaşlattı. Olay yerine gelen 112 ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra ise servis yardımıyla makinenin parçaları sökülerek yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Telefonla konuşuyordu fark edemedi İzmirde korkunç kaza

Ayaklarından ciddi derece de yaralanan talihsiz adam için helikopter ambulans talep edildi. Yakınlardaki bir domates tarlasına inen ambulans helikopter, yaralıyı alarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hayati tehlikesi devam eden talihsiz adamın bacaklarında kopmalar meydana geldiği bu nedenle iki bacağını da kullanamayacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, biçerdöver operatörü ve bir kişi daha gözaltına alındı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Rize'de isyan ettiren görüntü... Dövdü, bayılttı, serbest kaldı!
Şanlıurfa karıştı... Vurulan 3 kardeşten acı haber geldi
Köpeğe cinsel saldırı! İğrenç adam yakalandı
Herkesin gözü önünde taciz! Topuklu ayakkabıyla bir kilometre kovaladı