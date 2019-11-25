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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)
25.11.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Telefonla konuşurken öldürüldü

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Telefonla konuşurken öldürüldü

Antalya'da servisçilik yapan Ali Laçin (41), bir eğlence merkezinin önünde telefonla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunan Burak E. tarafından tabancayla başında vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çığlı mevkiinde meydana geldi. Ali Laçin, babasına ait 07 CPD 85 plakalı otomobille, daha önce personel servisçiliğini yaptığı eğlence merkezine geldi. Burada bir süre vakit geçiren Laçin, telefonunun çalması üzerine konuşmak için dışarı çıktı. Bu sırada eğlence merkezine 07 DDY 55 plakalı otomobille gelen Burak S., telefonla konuşan Ali Laçin'in başına tabancayla bir el ateş etti. Burak S. daha sonra araçta bekleyen arkadaşı Mustafa E. ile olay yerinden kaçtı.

Silah sesi üzerine eğlence merkezinden çıkanlar, Ali Laçin'i yerde kanlar içinde yatarken gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ali Laçin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinden sonra Laçin'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayı haber alarak gelen Laçin'in yakınları gözyaşı döktü.

Polis, Burak S. ve Mustafa E.'yi bir süre sonra olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzakta kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelilerden Burak S. ve Ali Laçin arasında daha önceden husumet bulunduğu kaydedildi.

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