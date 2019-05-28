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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN/ANKARA
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Telefonla aranacak

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Telefonla aranacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mahalle temsilcileriyle toplantısında verdiği talimatların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 23 Haziran’a kadar her üyeye telefonla birebir ulaşmaya dönük kampanya başlattı. Parti yöneticileri, İstanbul’daki 2 milyon 300 bin AK Parti üyesinin tamamıyla görüşmeyi hedefliyor.

AK Parti’nin planlamasına göre milletvekilleri ile il ve ilçe yöneticileri, İstanbul’daki AK Parti üyelerine tek tek telefon açıyor. Parti yöneticileri, belirli bir takvimde İstanbul’daki 2 milyon 300 bin AK Parti üyesinin tamamıyla görüşmeyi hedefliyor. Parti yetkilileri, üyelere, öncelikle Cumhurbaşkanı’nın ve İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın selamını iletip, ‘Hak yerini bulsun diye 23 Haziran’da seçimi kazanmak hedefine odaklandıklarını’ anlatıyorlar. AK Partili yöneticiler, üyelerden 23 Haziran’da İstanbul’da olup olmadıklarına dair bilgi isterken, aynı evdeki diğer seçmenlerden şehir dışına çıkacak kimse olup olmadığını soruyorlar ve İstanbul dışına çıkacaklarsa bayram sonrasında 23 Haziran’a kadar dönmelerini, dönüş konusunda ulaşım sıkıntısı varsa yardımcı olabileceklerini dile getiriyorlar.

‘YA GİTMEYİN YA DA DÖNÜN’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan, “Bayram sebebiyle gideceklere, ya gitmeyin memlekete veya gidecekseniz de İstanbul’a dönün. Dönün milli görevinizi demokrasi görevinizi yerine getirin” paylaşımı yapmıştı. Erdoğan, önceki gün İstanbul’da mahalle temsilcileriyle toplantısında da, “İstanbul’da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul’da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul’daki üyelerimizi çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin, mesele bitti. ‘Üyeyim ama çalışmıyorum’ olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var” demişti. 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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