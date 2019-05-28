Telefonla aranacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mahalle temsilcileriyle toplantısında verdiği talimatların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 23 Haziran’a kadar her üyeye telefonla birebir ulaşmaya dönük kampanya başlattı. Parti yöneticileri, İstanbul’daki 2 milyon 300 bin AK Parti üyesinin tamamıyla görüşmeyi hedefliyor.
AK Parti’nin planlamasına göre milletvekilleri ile il ve ilçe yöneticileri, İstanbul’daki AK Parti üyelerine tek tek telefon açıyor. Parti yöneticileri, belirli bir takvimde İstanbul’daki 2 milyon 300 bin AK Parti üyesinin tamamıyla görüşmeyi hedefliyor. Parti yetkilileri, üyelere, öncelikle Cumhurbaşkanı’nın ve İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın selamını iletip, ‘Hak yerini bulsun diye 23 Haziran’da seçimi kazanmak hedefine odaklandıklarını’ anlatıyorlar. AK Partili yöneticiler, üyelerden 23 Haziran’da İstanbul’da olup olmadıklarına dair bilgi isterken, aynı evdeki diğer seçmenlerden şehir dışına çıkacak kimse olup olmadığını soruyorlar ve İstanbul dışına çıkacaklarsa bayram sonrasında 23 Haziran’a kadar dönmelerini, dönüş konusunda ulaşım sıkıntısı varsa yardımcı olabileceklerini dile getiriyorlar.
‘YA GİTMEYİN YA DA DÖNÜN’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan, “Bayram sebebiyle gideceklere, ya gitmeyin memlekete veya gidecekseniz de İstanbul’a dönün. Dönün milli görevinizi demokrasi görevinizi yerine getirin” paylaşımı yapmıştı. Erdoğan, önceki gün İstanbul’da mahalle temsilcileriyle toplantısında da, “İstanbul’da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul’da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul’daki üyelerimizi çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin, mesele bitti. ‘Üyeyim ama çalışmıyorum’ olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var” demişti.
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