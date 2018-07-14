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    Telefonla aradılar ulaşamadılar, gölet kıyısında giysileri bulundu... Acı haber geldi

    AA
    14.07.2018 - 07:38 | Son Güncelleme:

    Bayburt'ta yüzmek için gölete giren bir kişi boğuldu. Bayburt merkeze bağlı Konursu köyündeki sulama göletinde boğulan 38 yaşındaki kişinin cesedi su altı arama ekiplerince çıkarıldı.

    Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiyakup köyünde yaşayan Yavuz Ata (38), dün akşam yüzmek amacıyla komşu köyleri Konursu'daki sulama göletine geldi.

    Ailesi, gecenin ilerleyen saatlerinde cep telefonundan ulaşamadıkları Ata'yı çevrede diğer köy sakinleriyle bir süre aradı.

    Aramalardan sonuç alınamayınca ihbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Konursu Göleti kıyısında Yavuz Ata'nın giysilerini bulan ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) bağlı su altı arama biriminden yardım istedi.

    Su altı arama ekipleri, gölette Ata'nın cansız bedenine ulaştı.

    Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ata'nın cesedi sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Etiketler: Konursu Köyü , boğulma , gölet
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