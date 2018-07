"Telefonda konuştuk Erdoğan ağlıyordu"

HER GÖREVİ YAPARIZ

“(TBMM Başkanlığı) Onun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, biz her türlü görevi yaparız. Yakında ne olacağı belli olur.

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çalışmak kolay mı zor mu) Bu soru çok zor, hem de kolay. Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakini de rahat ettirmez. Buna alışık olmayanlar, bu yolculukta dayanamazlar. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık, yanlış olmasın. Ama Türkiye büyük bir ülke. Kilometrelerce uzakta bir olay oluyor. Onu sizin an be an yönetmeniz mümkün değil. Oradaki idarecilerin aynı hassasiyeti taşıması lazım. Tabii ondan üzülüyor. Duygusal yönü çok kuvvetlidir.

(Seçim akşamı İstanbul’da toplanan kalabalığın içinde bir çocuğunun ayağının kapıya sıkışmasının Erdoğan’ı çok etkilediğini aktararak) Duygu doruktaydı. Ağlıyordu, telefonda konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku... Hepsi gitmiş. Tüm dikkatini oraya vermiş. Ve hatta bir ara gelmemeyi, iptal etmeyi bile düşündü. Sonra işler biraz daha normalleşince geldi.

YALNIZ BAŞINA NEDEN YÜRÜYOR?

(Muharrem İnce’nin seçim sonrası ‘Bana önümüzden yürü derlerse yürürüm’ açıklaması) Nereye yürüyormuş? Kılıçdaroğlu’nu alıp tekrar Ankara, İstanbul yapabilirler. Yalnız başına niye yürüyor? Muharrem Bey haklı olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy aldığı için bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor.

(Erken seçim iddiası) Mart seçimleri için söz konusu olmaz. Seçimler, bir dahaki seçimden geçerli olmak üzere, takip eden 2023 seçimleri kasıma alınabilir. Martta seçim yapıyorsunuz, o sene gidiyor. Halbuki kasımda olsa sene sonuna kadar toparlanır. Bir bu yönden bir de mevsimler, şartlar yönünden.

‘SAKLANDIN’ LAFI AĞRIMA GİTTİ

(15 Temmuz gecesi bir askerin yazılı talimat istemesiyle ilgili) Her şey gün ışığı gibi belliyken bize kalkıp ‘darbede saklandın’ gibi laf edilince tabii bu benim çok ağırıma gitti. Adam gecenin yarısında ‘yazılı emir ver’ diyor. Göz gözü görmüyor, bir yandan bombalar atılıyor bir yandan insanlar şehit ediliyor, ortalık toz duman olmuş, ‘yazılı emir ver’ diyor. Memur adam. ‘Ben sana yazılı emri gösteririm sabahleyin’ dedim. ‘Söylediklerim yazılı emir kardeşim, sen daha ne istiyorsun. Telefonun kaydını al, yazılı emir. Bundan daha başka ne istiyorsun’ dedim. Nitekim öyle oldu.

FETÖ’CÜLER CAMBAZLIK YAPIYOR

FETÖ’cüler şöyle bir cambazlık yapıyor. Başkalarını da işin içine çekmek için yalan yanlış beyanlar yaparak. Aynen bu işi Ergenekon, Balyoz’da da yaptılar. Esasında o girişimler yok değil, var ama FETÖ’cüler orada da işi abarttılar, öyle bir algı oluşturdular. Bu mücadelede rehavet yok, devam edecek. Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak.”

SON KHK’YI YAYINLAYACAĞIZ

OHAL’in devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, OHAL’le ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattı. OHAL’in 18 Temmuz’da dönem olarak sona ereceğine dikkati çeken Yıldırım, yenilenmesi için hükümetin OHAL’in devamına yönelik karar alıp bunu Meclis’e göndermesi gerektiğini, bunun yapılmaması halinde ise OHAL’in kalkmış olacağını anlattı. Yıldırım, “Zannediyorum hükümet, önümüzdeki pazartesi açıklanacak. Kabine işbaşı yapacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak. Muhtemelen yarın son KHK’mızı, olağanüstü KHK’mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak. Çünkü bu güvenlik meselesi. Böylece bu süreci tamamlamış olacağız” diye bilgi verdi.

BEDELLİDE KALICI ÇÖZÜM

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili daha önce yapılan açıklamalar anımsatılarak, “Ayrıntılı bir çalışma yapıldı mı? Yaş alt sınırı ve ücret belli mi?” sorusuna karşılık, bedelli askerlik konusunda başlangıçta “olacaktı- olmayacaktı” gibi tereddütlerin oluştuğunu ama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konunun seçimden sonra açık bir şekilde ele alınacağını açıkladığını hatırlattı. Yıldırım, şöyle devam etti: “Yeni hükümet açıklanacak. Önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Bedelli meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum. 5 milyonun üzerinde askerlik çağında insan var. Bunları ya askere alacağız ya da yakalarından düşeceğiz. Getireceğimiz çözüm, yapısal, kalıcı bir çözüm. Güvenlik zafiyeti söz konusu değil.”