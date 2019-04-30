Telefonda görüştüler: Trump’a S-400 teklifi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya’dan alınacak S-400 savunma sistemi konusunda bir çalışma grubu kurulmasını teklif etti.
Erdoğan ile Trump arasında bir süredir beklenen kritik telefon görüşmesi dün yapıldı. İki liderin telefon görüşmesiyle ilgili Beştepe’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün (dün) bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmiş; atılacak adımlar değerlendirilmiştir.
SURİYE’DE YAKIN İŞBİRLİĞİ
İki lider, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunmuştur.”
Telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “İki lider, ticareti arttırma noktasındaki ortak arzu, Suriye'nin kuzeyine ilişkin güvenlik endişelerine yönelik müzakerelerde sağlanan ilerleme ve Türkiye'nin planlanan S-400 füze savunma sistemi alması dahil ikili ilişkiler hakkındaki birçok konuyu ele aldı” denildi.
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