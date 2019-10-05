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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- İHA
05.10.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti

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Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti

Antalya’da Cennet S.A.(16), annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Sude İ.'yi (15) sağ ve sol baldırlarından bıçaklayıp kaçtı. Sude İ. hastaneye kaldırılırken, kaçan Cennet S.A. yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sude İ., telefonda konuştuğu arkadaşı Cennet S.A.'nn annesine küfür etti. Buna sinirlenen Cennet S.A., telefonla aradığı Sude İ.'ye buluşmak istediğini söyledi.

Bir süre sonra Yeniemek Mahallesi'nde buluşma noktasına gelen arkadaşların arasında küfürleşme yüzünden yeniden tartışma çıktı. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Cennet S.A., Sude İ.'yi sağ ve sol baldırından olmak üzere iki yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Kan içinde kalan Sude İ., vatandaşların çağırdığı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sude İ.'nin durumun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinden kaçan Cennet S.A. ve yanındaki kız arkadaşı , polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen genç kızlar, işlemlerin ardından adliye sevk edilecek.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti
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