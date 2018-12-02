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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
02.12.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Telefon trafiği deşifre oldu! Defalarca görüşmüşler

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Telefon trafiği deşifre oldu! Defalarca görüşmüşler

FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in, örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri, firari eski futbolcu Hakan Şükür ve çok sayıda örgüt üyesiyle defalarca görüştüğü HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı İpek'in, FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri, firari eski futbolcu Hakan Şükür, örgütün medya yapılanmasından sorumlu oldukları belirlenen Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros, Erhan Başyurt, İrfan Galip Dumlu, Cafer Teyyar Kala ve 17-25 Aralık sürecinde görev alan birçok emniyet mensubuyla iletişim halinde olduğu tespit edildi. Dava dosyasındaki HTS kayıtlarına göre, İpek ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen Kuseyri arasında 24 telefon görüşmesi yapıldı. Ayrıca İpek'in, örgütün 17-25 Aralık sürecinde Ankara Emniyet Müdürü olan firari Kadir Ay ile 23, eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanı Cihangir Çelik ile 6, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski emniyet müdürleri Mustafa Çil ile 43, Murat Çetiner ile 11 kez iletişim kurduğu bunun yanı sıra firari İpek'in, istihbaratçı eski polisler Mustafa Demir, Hüseyin Fidan, Mükerrem Paksoy, Nedret Karaman ile toplam 756 kez telefonla görüştüğü belirlendi.

17-25 ARALIK'TA...

FETÖ'nün firari sanıklarından eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ile 17-25 Aralık sürecinde irtibat halinde olduğu tespit edilen İpek'in, 28 kez görüştüğü kayıtlara geçti. İpek, örgütün medya yapılanmasından sorumlu oldukları belirlenen Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros, Erhan Başyurt, İrfan Galip Dumlu ve Cafer Teyyar Kala ile de yüzlerce kez görüştüğü ortaya çıktı.

YÜZLERCE KEZ GÖRÜŞTÜ

Buna göre, FETÖ firarileri, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dumanlı ile 2, kapatılan Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Arslan ile 268, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başyurt ile 185, Bugün Gazetesi Ankara Haber Müdürü Dumlu ile 5, Bugün ve Kanaltürk Ankara Haber Müdürü Kala ile de 2 kez telefon görüşmesi olduğu belirlendi. İpek'in HTS kayıtlarında dikkati çeken ve örgütsel amaçla iletişim kurduğu değerlendirilen diğer isimler ise şunlar: FETÖ firarisi, örgütün "Ankara imamı" Cemil Koca, Angels Peninsula Otel eski müdürü Koza-İpek davasının sanığı Hasan Burak Sertcan, eski Başbakanlık Başmüfettiş Ahmet Bıçakçı, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilen iş insanı Murat Sungurlu.

İNGİLTERE'YE KAÇMIŞTI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüte finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen İpek, 30 Ağustos 2015'te İngiltere'ye kaçmıştı. İngiltere'den 9 ayrı suçtan iadesi istenen İpek, İngiltere'de 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılmıştı.

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