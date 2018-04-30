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    Telefon sapığı şoku! Savcılığa koştu

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 06:05 | Son Güncelleme:

    Sezercik lakaplı Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, telefon sapığını savcılığa şikayet etti. Kimliğine ulaşılan şahıs hakkında, cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı

    Sezer İnanoğlu'nun eski eşi, ritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz, artık rahat nefes alacak! Yılmaz, bir süredir kendisini telefonla rahatsız eden şahsın bulunması için savcılığa başvurdu. Savcılık, soruşturma sonucunda Selim G. adlı şahsa ulaştı.

    BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

    Sabah'ın haberine göre, bilirkişi, Yılmaz'ın delil olarak sunduğu ses kayıtlarını inceledi. 34 yaşındaki Selim G.'nin Yılmaz'a sarf ettiği sözlerin cinsel taciz olduğu saptandı ve hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    Etiketler: telefon sapığı , HABER , haberler , gündem
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